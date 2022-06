Grade 12, high honors: Joshua Badejo, Brady Barker, Aiden Boudreau, Emma Butterfield, Hope Cluff, Stephen Cummings, Jazmyn D’Salva, Michael Desjardins, Jana Farrington, Mackenzie Gagnon, Bryanna Gibbons, Grace Goodwin, Mackenzie Hanson, Ethan Higgins, Nicholas Hoffman, Ethan Norwood, Cooper Parlee, Korea Pelkey, Logan Pelletier, Lauryn Roy, Emma Selanikio, Kaleb Silva, Colby Smith, Katelyn Wheldon, and Alison Willette; honors: Faith Ashton, Gracelyn Bowden, Anthony Boyce, Ava Brody, Kaitlyn Byrne, Nolan Cammack, Madison Cassio, Griffin Chabe, Aidan Connors, Ashe Crane, Julia Daries, Landon DeRoo, Cameron Drake, Cole Dumond, Ariana Dyer, Alisa Evans, Caleb Garrison, Dylan Greenlaw, Mackenzie Hanson, Joshua Harper, Zachary Hartley, Liam Hatch, Olivia Healy, Zander Hunter, Luke Hymas, Drew Johnson, Dominik Kelleher,Randy Locke, Casey Loomis, Aaron Lyon, Colby Miller, Hunter Nagy, Aaron Newcomb, Keegan Nilsson, Keelan Prados, Jonah Rackler, Ainsley Reid, Mason Scott, Zachary Stewart, Maddox Torrey, Amanda Tracy, Prestin Umel, Cassidy Urquhart, Seanna Williams, and Alivia Wing.

Grade 11, high honors: Delaney Adams, Karessa Anderson, Thatcher Asay, Charlotte Atherton, Lindsey Baker, James Bertolino, Hannah Blue, Aiden Davis, Zander Davis, Lydia Dill, Morgan Downs, Brock Flagg, Andrew Fogg, Damien Frey, Pablo Garcia, Ryder Goodwin, Kayla Graffam, Brielle Graves, Andrew Hodgins, Joshua Horr, Kenai Huerth, Colin Kimball, Charlee Laffey, Molly Little, Kayla Lockhart, Emma Look, Hunter MacDonald, Jahfari Maddo, Jenna McQuarrie, Charlotte Morelli, Madison Morneau, Braedon Nadeau, Evan Nadeau, Dylan Nagy, Averi Nichols, Anna Puckett, Brady Saunders, Delaney Sherman, Ashley Stanton, Stone Therrien, Noah Tibbetts, Rowan Valley, Isiah Verschoor, Xander Watkins, Asianna West, Kaleb Westman, and Megan Youngs; honors: Sean Abbott, Brady Andrews, Brennan Apsaga, Tanner Butterfield, Caroline Clark, Michael Colangelo, Mya Edgecomb, Rei Fitts, Haley Foster, Gabrielle Gaboury, Jason Gilpatrick, Andrew Heber, Cameron Hughes, Brianna Jerome, Brianna Lavin, Kadence Littlefield, Riley Ann Maker, Douglas McAlexander, Chase McKenney, Jason Melanson, Erika Morrison, McKenzie Murray, Jillian Nason, Pannapron Promma, Kaydence Ross, Ashlyn Smith, Olivia Steiger, Isabella Tanis, Christian Tardy, Samuel Timms, Britney Toner, and Gabriel Veilleux.

Grade 10, high honors: Cierra Armstrong, Madelyn Bendure, Isabella Black, Colby Bragg, Madison Britton, Kathleen Cashman, Connor Clark, Madison Cote, Joseph Donovan, Annette Flotten, Gabriel Frederick, Madison Girard, Colin Grover, Kyle Horr, Omair Khan, Benjamin Kirkendall, Christian MacDonald, Aiden McAlexander, Andrew Oakes, Trevor Parlee, Nevaeh Pelkey, Cayen Philbrick, Brandon Preble, Madison Ross, Jack Stuber, and Ian Yanofsky; honors: Zoey Barnard, Josie Benner, Brooke Bennett, Joshua Bradley, Benjamin Butterfield, Braden Carr, Ethan Chambers, Liam Cormier, Jacqueline Cox, Camerun Davis, Olivia Goodness, Emma Graves, Lydia Hand, Luke Huff, Madison Hutchings, Justyn Johnson, Silas Keefe, Alexis Kireburns, Colby Largay, Madysen Michaud, Rhyannon Price, Seth Reardon, Jayden Richards, Mariah Roberts, Joshua Schneider, Ashley Smith, Sayde Study, Ethan Thibault, Dylan Thibodeau, Alyssa Thomas, Makayla Urquhart, Grady Vanidestine, Shailee Verge, Jacob Vilasuso, Riley Vittum, Rivlin Williams, and Christian Wood.



Grade nine, high honors: Zachary Arnold, Marilyn Baxter, Jessica Bendure, Hailey Bouchard, Wyatt Bradford, Charles Brydges, Kathleen Brydges, Kevin Carpenter, Violet Damon, Jackson Day, Lillian Eubanks, William Fortier, Caisley Foster, Corey Fournier, Natalie Francis, Owen Fullerton, Isaac Geaghan, Connor Girard, Lilly Goodwin, Taylor Grant, Brody Hubbard, Vania Khan, Noah Kirkendall, Gabrielle Kuhn, Lauren Low, Molly McCall, Alexis Michaud, Isabella Moore, Maci Morneau, Leo Oakes, Samantha Pacholski, Jacob Perry, Isabelle Seamans, Gabe Tibbetts, Noah Vallor, Lauren Vanidestine, Hannah Wells, Andrew West, and Tyler Wilkinson; honors: Juan Pablo Aguirre, Cody Bailey, Ethan Blaine, Faith Blanchard, Sienna Bryant, Aiden Burgess, Anna Carr, Kassandra Cesar, Andrew Clark, John Clark, Joseph Clark, Caleb Colby, Addison Deveau, Kira Duffy, Ryan Edgecomb, Allie Flagg, Peyton Fogg, Hailey Garate, Landon Geiser, Gordon Ginnish, Matthew Gonzales, Calvin Grass, Angel Guarino, Cole Harriman, Andrew Hastings, Devin Horr, Robbi Hutchins, Rowan Johnson, Joslyn King, Ethan Leavitt, Trevor Levensalor, Blake Littlefield, Logan Littlefield, Tiana Lugdon, Cooper MacDonald, Norah McIntosh, Kaiden Morin, Dylan Nadeau, BamiDele Odeleye, Aiden Perry, Isabella Pierce, Liam Poland, Gabrielle Roberts, Preston Robison, Allie Salinas, Reese Smith, Hannah Snowdeal, Micah Thibodeau, Bailey Thomas, Charlotte Thompson, Jacob Towne, Kiara Voye, Jordin Williams, and Steven Youngs.