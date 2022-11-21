Grade 12, high honors: Alaina Adams, Benjamin Bateman, Logan Brower, Abigail Burgess, Vincente Burgos, Allison Cameron, Veronica Chichetto, Elizabeth Day, Daniel England, Allie Erdt, Isabelle Goodine, Anna Gray, Ethan Hallett, Deklan Jewell, Grace Kelly, Keenan King, Kyle Martin, Kyle Moore, Jacques Morissette, Lindsey Pellett, Trinity Plourde, Zachary Pyle, Nolan Raymond, Lyndsee Reed, David Robichaud, Garrett Robinson, Michaela Saulter, Abigail
Sinclair, Derek Smith, Michael Snyer, Joshua Sullivan, and Anna Windsor; honors: Cameron Beers, Lillian Bragdon, Loren Brasslett, Jacob Brocato, Mercedes Campbell, Christopher Carrow, Alexander Chapman, Elsa Cherry, Rylee Clay, Gavin Coombs, Ashley Cote, Allyson Coxson, Anthony Crisafulli, Braden Crouse, Megan Dorr, Jaykob Dow, Drew Hafford, Cayden Hall, Claudia Hanlon, Georgia Hansen, Dominick Harriman, Haley Hudson, Cooper Jensen, Hunter Kenna, John Kokoska, Lily McCann, Hailey Moon, Mariah Muecke, Makena Nevells, Noah Noyes, Trent Phelps, Sam Polo, James Raleigh, John Read, Alexander Rios-Mallett, Aiden Robinson, Ryan Shorey, Madison Smith, Jozie Somes, Brady Theriault, Garrett Toothaker, Bryan White, and Chad Willis.
Grade 11, high honors: Brooklyn Ball, Madison Baxter, Eva Benjamin, Isabella Bowden, Lydia Caron, Cameron Dunton, Bailee-Ann Fox, Jonathan Hinchliffe, Sophia Howes, Sophia Lindsey, Nicholas Lowe, Jackson McNally, Rachel Murphy, Kayden Patten, Brooke Potter, Brody Quinn, Alec Smith, and Cooper Wade; honors: Anthony Addessi, Zachary Allen, Aaron Belanger, Liam Bird, Mena Bowers, Alexis Braley, Isabella Byram, Abigail Case, Kayden Curtis, Jake Cyr, Noelle Cyr, Matthew Dawes, Ava Dean, Noah DePuy, Lily Deschaine, Bonnie Dornan, Aizik Durand, Leonardo Fereghetti, Daniel Fowler, Haylee Frye, Samantha Grover, Stirling Hall, Ryan Hallett, Samara Harris, Nathanael Jordan, Nevaeh Kenney, Damon Kimball, Saige Lang, Gavin Lemos, Benjamin Lord, Megan Mahar, Thomas Nile, Cole Peterson, Brady Rautiola, Isabelle Rounds, Lucas Rudnicki, Maddox Sawyer, Zayne Scott, Gavin Scripture, Gracelynne Smart, Carly St. Pierre, Morgan Stepp, Joshua Taylor, Serina Taylor, Tyler Torrey, Jordan Warman, Hailey Welch, Elliana Williams, and Olivia Worden.
Grade 10, high honors: Tristen Allen, Isabel Bartlett, Rex Bateman, Mason Boulier, Catherine Fowler, Noel Hudson, Michael Lessner, McKaeyla Morin, Brianna Pinette, Ethan Pinette, Grace Schiele, Taylor Sherrard, Molly Simcox, Cooper Stanley, Riley Tan, and Cole Willis; honors: Lucinda Allen, Ellie Allmon, Ryleigh Austin, Isabella Ball, Kallie Bartley, Makayla Bemis, Quinn Bird, Finnigan Brown, Alexis Buzzell, Max Cannon, Delaney Carr, Abigail Chapman, Savanna Clark, Hope Curry, Benjamin Curtis, Samuel Curtis, Isabelle Dubois, Bryce Edwards, Brooke Gallop, Jacob Gawrych, Riley Higgins, David Hinchliffe, Danielle Holland, Isaac Huang, James Jennings, Olivia Johnston, Josephine Jordan, Maddox Kinney, Jadyn Krueger, Carson McCannell, Connor Messervey, Matthew Miles, Olivia Murphy, Brielle Noyes, Brayden Ouellette, Allison Paul, Kara Pelletier, Nevaeh Pike, Meredith Raymond, Richard Romesburg, Dale Smith, Sydney Smith, Ashlynn Stitham, Julia Taylor, Addison Waning, and Braelynn Wilcox.
Grade nine, high honors: Peyton Antone, Zoey Boothby, Hailey Campbell, Abby Dubois, Taylor Frye, Olivia Garland, Olivia Hunsinger, Brody Hurd, Kassidy Lebel, Hannah Lovley, Zachariah Lovley, Thomas Meserve, Xavier Michaud, Joseph Morissette, Gavin Pelletier, Kristany Raymond, Margaret Rudnicki, Austin Ryan, Tayler Scripture, Aubrey Searway, Erin Selleck, Aidan Short, Madison Stewart, Mya Sullivan, Evangeline Sylvester, Sabree Thomas, Avah Thurlow, Reece Welch, and Christopher Wentworth; honors: Kaylee Applebee, Camden Coburn, Maxwell Curtis, Evan Decker, Kaleigh Doten-Bagley, Benjamin Eastman, Jack Ellis, Porter Flanders, Gabriel Hedger-Patterson, Sydney Higgins, Kobe Hills, Jacob Hulbert, Isabella Ingalls, Sam Jackson, Ethan James, Payton Jewell, Benjamin Lanpher, Edgar Leclerc, Gavin Mahar, Madison Martin, Lillian Mayhew, Julia Meader, Darius Miranda, Joshua Murphy, Jacob Murzyn, Lydia Muth, Mackenzie Oiler, Fletcher Oxley, Rylee Paradis, Vanessa Pellett, Dylan Phair, Lily Raleigh, Brynn Susee, Natalie Tardie, Amberlynn Weatherbee, and Austin Witham.