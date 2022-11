Grade 12, high honors: Libby Baker, Victoria Blanchette, Cote Briggs, Sydney Campbell, Jude Cyr, Damon Darling, Kelly Farber, Rhiannon Gardner, Isaac Hakes, Daniel Hallett, Abigail Masini-Sanders, Jack Morris, Treyce Stevens, and Jamie Yang; honors: Connor Burke, Ethan Plourde, Amanda Prive, Alessia Rannucchi, and Aidan Sanders.

Grade 11, high honors: Braidey Girsa and Gracyn Sanders; honors: Tyler Andrick, Jack DiFrederico, Kennedy Emerson, Aidan Jamieson, Natalie McEwen, Pamela Robinson, and Kyla Welch.

Grade 10, high honors: Kalli Baker, Olivia Hallett, and Jayden Pelletier; honors: Lydia Archibald, Brady Brooker, Beckett Brown, Blake Campbell, Robert Cyr, Landon Gardner, Abigail Hensley, Trevor Jandreau, Lucas McDonald, David McGreevy, James Mitchell, Tyler Morris, and Andrea Stevens.

Grade nine, high honors: Olivia Andersen, Eva Blanchette, Andrew Hallett, Emily Rogerson, and Benjamin Waite; honors: Mikayla Brittin, Madison Carr, Grayson Cregg, Hunter Higgins, Makenna Johnson, Sophia Morris, Vanessa Morrow, Ava Pelkey, Lucas Pelkey, and Sean Scrooc.

Grade eight, high honors: Lelia Brown, Emerson Michaud, and Tristan Shafer; honors: Molly Anderson, Michael Bragdon, Brigette Comeau, Natalie Creehan, Anthony Gurewicz, Cohen Raymond, and Leona Vetrano.

Grade seven, high honors: Ava Andersen, Ava Fortine, Mariah Frost, and William Waite; honors: Josie Doyel and William McGreevy.



Grade six high honors: Chloe Achorn, Owen Carr, Quinn Cullen, Olivia Dicentes, Ryker Lomax, and Margaret Nobles; honors: Blaine Campbell, Lincoln Daisey, James Emerson, Rory Hensley, Silas Lee, Brady LeGassey, Ayden Sierra, and Aiden Willis.