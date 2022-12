Fort Kent 60, Fort Fairfield 47

For Fort Fairfield (0-1)

Brett Senal 8-1-17 (scored 8 points in the first quarter)

Cayden Ala 3-1-9

Ethan Willard 4-0-8

Graedon King 3-0-6

Blake Senal 1-0-3

Zakary Gerhauser 0-2-2

Gabe Theriault 0-1-1

Joel Cormier 0-1-1

Hunter Reynolds 0-0-0

Jacob Beaulieu 0-0-0

3 point FG: Ala-2, Bl. Senal-1

For Fort Kent (1-0)-

Lance Gagnon 10-1-23 (scored 11 points in the third quarter)

Ethan Daigle 5-6-17

Keegan Cyr 7-0-14

Drew Deschaine 1-2-4

Tyler Ryder 1-0-2

Caleb Lavertu 0-0-0

Bryce Valcourt 0-0-0

Ethan Raymond 0-0-0

William Morneault 0-0-0

James Lamarre 0-0-0

Tobias Naranja 0-0-0

Alex Nadeau 0-0-0

Josiah Horst 0-0-0

3 point FG: Gagnon-2, Daigle-1

JV Score: Fort Kent 57, Fort Fairfield 27