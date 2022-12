Presque Isle 63, John Bapst 36

At the Cross Insurance Center, Presque Isle jumped out to a 16-5 first quarter lead and cruised to victory over the Crusaders

Presque Isle (1-2)

Malachi Cummings 8-5-21, Jack Buck 6-2-14, Dawson Beaulieu 3-0-6, Wyatt Young 2-0-6, Brent Greenlaw 2-0-5, Ben Turner 2-1-5, Michael Langley 2-0-4, Jack Hallett 1-0-2, Jack Boone, Brady Castonguay, Eli Mosher

John Bapst (0-3)

Mark Gaetani 3-4-10, Jack Mason 3-0-8, Tristan Martin 2-0-5, Tassillo Wedding 2-0-4, Logun McMahon 1-1-3, Jon Pangburn 1-0-3, Sam Bay 1-0-2, Mattia Eberle 0-1-1, Cam Barker, Anes Omar, Bryce Stenzel

3 Point Goals: Young 2, Greenlaw; Martin, Pangburn

Score by Quarters:

Presque Isle 16 29 45 65

John Bapst 5 14 26 36