Fort Kent Community High School 55, Fort Fairfield Middle/High School 33

For Fort Fairfield (3-5)-

Kassidy Gorneault 5-3-13, Mattey Devine 6-1-13, Brianna Osterblom 1-0-2, Morgan Castonguay 1-0-2, Cady Stairs 1-0-2, Sare Bernard 0-1-1, Laney Devine 0-0-0, Lydia Gorneault 0-0-0, Brittany Bragg 0-0-0

For Fort Kent (5-3)-

Lily Oliver 10-1-21 (Lily scored 10 points in the first quarter), Ellie Roy 3-0-7, Lily Werntgen 1-2-5, Emelia Voisine 2-1-5, Katherine Michaud 2-0-4, Hannah Lovley 1-2-4, Julia Cyr 1-1-3, Larissa Daigle 1-0-2, Genevieve Naranja 1-0-2, Emma Caron 1-0-2, Emlyn Nadeau 0-0-0, Madison Morneault 0-0-0, Graci Landry 0-0-0, Amarii Weaver 0-0-0, Anna Durost 0-0-0

Three point FG:

For Fort Kent: Werntgen – 1, Roy – 1

Score by quarters:

Fort Fairfield: 2-8-21-33

Fort Kent: 13-29-51-55

JV score:

Fort Kent – 46

Fort Fairfield – 19