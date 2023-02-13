Grade 12, high honors: Karessa Anderson, Brady Andrews, Thatcher Asay, Charlotte Atherton, Lindsey Baker, James Bertolino, Aiden Davis, Zander Davis, Kaylee Dore, Mya Edgecomb, Lily Enman, Damien Frey, Lexi Furrow, Gabrielle Gaboury, Pablo Garcia, Kayla Graffam, Jordan Hammond, Kiera Harper, Andrew Hodgins, Joshua Horr, Cameron Hughes, Colin Kimball, Nathaniel Kirkendall, Johnathan Labbe, Charlee Laffey, Maggie Lincoln, Kayla Lockhart, Avery Lolar, Hunter MacDonald, Jahfari Maddo, Jenna McQuarrie, Charlotte Morelli, Madison Morneau, Evan Nadeau, Anna Puckett, Manuel Ramos, Brady Saunders, Ellise Seger, Delaney Sherman, Ashley Stanton, Noah Tibbetts, Samuel Timms, Rowan Valley, Gabriel Veilleux, Christopher Verschoor, Xander Watkins, Asianna West, Megan Youngs, and Lendl Zaehringer; honors: Sean Abbott, Lillie Aleksiewicz, Brennon Apsega, Elijah Audet, Dylan Bellis, Thomas Blanchard, Mitchell Buck, Jacob Burns, Jamison Cohen, Jordan Doak, Morgan Downs, Brock Flagg, Andrew Fogg, Makenzy George, Ryder Goodwin, Brielle Graves, Grace Henry, Danny Howes, Brianna Jerome, Brianna Lavin, Molly Little, Red Maker, Morgan Martin, Emma Matson, Erika Morrison, Chris Morton-Carr, McKenzie Murray, Braedon Nadeau, Jillian Nason, Averi Nichols, Titus Philbrick, Alyssa Ratti, Grace Robinson, Brayden Seymour, Ashlyn Smith, Christian Tardy, Jacob Taylor, Stone Therrien, Isiah Verschoor, Louka Wintenberger, Christopher Worster, and Mersadez Worster.
Grade 11, high honors: Faith Ashe, Madelyn Bendure, Josie Benner, Colby Bragg, Kathleen Cashman, Connor Clark, Joseph Donovan, Natalie Dufresne, Gabrille Elliott, Annette Flotten, Kimberly Fuchs, Colin Grover, Kyle Horr, Silas Keefe, Omair Khan, Alexis Kireburns, Claire Lawson, Aiden McAlexander, Andrew Oakes, Trevor Parlee, Destiney Peavey, Nevaeh Pelkey, Cayen Philbrick, Brandon Preble, Rhyannon Price, Jayden Richards, Madison Ross, Elise Sawyer, Joshua Schneider, Sayde Study, Timothy Sullivan, Ethan Thibault, Makayla Urquhart, Grady Vanidestine, and Ian Yanofsky; honors: Zoey Barnard, Shelby Baughman, Brooke Bennett, Madison Britton, Braden Carr, Ethan Chambers, Liam Cormier, Madison Cote, Camerun Davis, Hunter Dawson, Luke Huff, Justyn Johnson, Nyomi Lane, Colby Largay, Elijah Lebel, Christian MacDonald, Hayley McGowan, Gabriella Mellott, Madysen Michaud, Tucker Michaud, Skylar Mitchell, Connor Nusbaum, Mason Philbrick, Lindsey Pine, Abigail Quimby, Paige Sharp, Ashley Smith, Laura Stewart, Jack Stuber, Alyssa Thomas, Nicholas Tozier, Benjamin VanRyn, and Rivlin Williams.
Grade 10, high honors: Zachary Arnold, Jessica Bendure, Hailey Bouchard, Wyatt Bradford, Charles Brydges, Kathleen Brydges, Aidan Burgess, Kevin Carpenter, Violet Damon, Jackson Day, Addison Deveau, Kira Duffy, Lillian Eubanks, Allie Flagg, William Fortier, Caisley Foster, Corey Fournier, Natalie Francis, Owen Fullerton, Isaac Geaghan, Connor Girard, Matthew Gonzales, Taylor Grant, Angel Guarino, Brody Hubbard, Joslyn King, Noah Kirkendall, Annabelle Lincoln, Lauren Low, Molly McCall, Alexis Michaud, Leo Oakes, BamiDele Odeleye, Jacob Perry, Makenzie Ramos, Presley Rideout, Gabrielle Roberts, Preston Robison, Isabelle Seamans, Charlotte Thompson, Gabe Tibbetts, Noah Vallor, Lauren Vanidestine, Andrew West, Meadow Whittaker, and Steven Youngs; honors: Sophia Ames, Milani Assi Antonin, Ethan Blaine, Faith Blanchard, Bronsyn Boyer, Sienna Bryant, Anna Carr, Kassandra Cesar, Lilah Chibuye, John Clark, Joseph Clark, Anderson Clifford, Caleb Colby, Jackson DiCentes, Peyton Fogg, Lilly Goodwin, Devin Horr, Vania Khan, Trevor Levensalor, Blake Littlefield, Tiana Lugdon, Cooper MacDonald, Norah McIntosh, Kaiden Morin, Maci Morneau, Dylan Nadeau, Jamie Nusbaum, Isabella Pierce, Liam Poland, Harmony Robbins, Elizabeth Robison, Allie Salinas, Aidan Seeley, Reese Smith, Hannah Snowdeal, Micah Thibodeau, Bailey Thomas, Jacob Towne, Olivia Veilleux, Hannah Wells, and Jordin Williams.
Grade nine, high honors: Elisabeth Audet, Alexis Badger, Isabella Bertolino, Damien Blackie, Kayla Bragg, Carmen Bryant, Sarah Cashman, Gabryella Chasse, Aiyana Colby, Mason Congdon, Zoe Drake, Charlie Dube, Zachary Flotten, Jillian Ford, Hailey Gagnon, Devin Gideon, Emma Giffard, Olivia Gilmore, Jaida Greenleaf, Parker Hopkins, Lydia Jordan, Gabriella Kahkonen, Brynn Lavigueur, Isabelle Long, Delaney McDonough, Reece McKenney, Jade Merritt, Story Miles, Chase Morrill, Kelsie Murray, Vera Nickerson, Adrienne Oliver, Sayde Persaud, Eve Pierson, Eden Price, Madison Randall, Tayler Retzack, Nolan Seavey, Leah Silva, Julia Spencer, Abigail Sprague, Michael Steller, Alana Stratton, Natalie Thompson, Eli Wall, Arabella Werneth, Alexandrea West, and Breanne White; honors: Piper Benoit, Izayiah Black, Carson Bowden, Claire Cannan, Cooper Charette, Chloe Davis, Mycala Dill, Thomas Dolhancryk, Gavin Fuchs, Lucy Furrow, Brooke Gagnon, Thomas Gebo, Malcolm Gilley, Kayleb Grant, Brooke Higgins, Sydney Hurst, Emma Jameson, Kamryn Kennedy, Grace Labree, Michael McAfee, Joshua McGovern, Francis Michaud, Logan Miner, Trystan Mitchell-Sheahan, Quincy Mitton, Isaac Nason, Kayla Newenham, Easnadh Nobel-To’olo, Isaac Peabody, Thomas Pelkey, Haleigh Pinkham, Dalton Rice, Alex-Andrea Ridlon, Julia Rioux, Hayden Seward, Gage Smith, Sophia Smith, Owen Tucker, James Turner, and Sara Young.