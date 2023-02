Judson L. McBrine, head of school at Washington Academy in East Machias, has announced the second quarter honor roll for the 2022-23 year as follows:

Grade 12, high honors (all A’s): Tate Anderson, Summer Balyint, Marianna Bava, Gaven Bixler, Isabel Cates, Lucas Cates, Marissa Cates, Savannah Crowley, Tabitha Dean, Brian Dennison, Chloe Dinsmore, Landen Farrell, Abby Fitzhenry, Makenna Gardner, Kyle Griffin, Ryley Ingrish, Maggie Johnson, Wyatt Leighton, Seth Lenfestey, Kara Lyford, Logan Lyons, Landon McBrine, Sarah Moulton, Jacob Oedegaard, Thuy Tram Thi Phan, Jason Prenier, Merel Rieu, Cora Sanchez, Becca Scribner, Sofia St. Pierre, Kate Taylor, Elijah Tremblay, Leilani Trinidad, Matilda Trombotto, and Que Truong; Edgelynn Venuti, Rachel Vose, Addison Williams, Sanghyeon Yun, Elia Zaina Pitton, and Veda Zanoni; honors (all A’s and B’s): Simeon Alley, Eli Appleby, Virginia Austin, Yagmur Bolukbasi, Unai Cuesta, Roy Duffy, Kauai Evans, Brayden Flood, Lacy Gibson, Jordan Griffin, Tristan Hicks, Celina Hollander, Samuel Hughes, Pau Jane Bergas, Jackson Lemieux, Blake Morgan, Yeray Muriedas, Daniela Myers, Dat Nguyen, Isaiah Olivares, Tai Phan, Ethan Pratt, Noah Roos, Estela del Carmen Sales Cardoso, Kenori Simons, Seth Wilcox, and Alissa Willey.

Grade 11, high honors (all A’s): Ethan Ackley, Daniel Atkinson, Josef Bednar, Shaelynn Brown, Dakoda Davis, Jonah Dean, Harland Ingrish, Ferdinand Johnen, Crystalann Kloeber, Hyewon Lim, Makenna Moore, Emerson Morris, Anna Patterson, Zachary Perkins, Carson Prout, Caden Schwinn, Braedyn Thatcher, Coleton Whitney, and Ayla Zanoni; honors (all A’s and B’s): Eliza Albee, Marina Anderson, Izyck Archer, Hedi Boesch, Sonya Carter, Zach Crabtree, Mäshka Cram, Ben Griffin, Cameron Keene, Chloe Kilton, Aryc Lamb, Naomi Lauze, Je Dam Lee, Marion Look, Misty Look, Peyton Morang, Unai Reino, Adrianna Skinner-Marotta, Kristen Smith, Sadie Story, Sterling Thibeault, Laura Verge, William Verge, and Evan Weightman.

Grade 10, high honors (all A’s): : Aiden Albertson, Abigail Anderson, Youjin Bae, Autumn Balyint, Myla Bartko, Spencer Benzenhoefer, Ryan Boyle, An Cao, Ethan Cates, Grace Dennison, Ian Eyerman, Naomi Eyerman, Jade Greenlaw, Linh Ha, Suah Jeong, Abigail Maker, Shawn Melvin, Jr., Lovella Neptune-Miliano, Finlay Ramsdell, Isabelle Roos, Lola Smith, Michael Taylor, Keeley Trott, and Ashton Whitney; honors (all A’s and B’s): Noah Arruda, Alaina Berry, Timothy Bowen, Avery Cates, Max Cates, Miranda Cheney, Trinity Cheney, Reese Crosman, Alayna Dana, Hannah Evers-Jenkins, Maja Fijalkowska, Ava Fitzhenry, Zihao Ge, Roman Holland, Rachel Keeton, Shane Lewey, Evelyn Lombardo, Alex Look, Eric Mercer, Jr., Nikolozi Narsidze, Xavier Newell, Ethan Sierra, and Nesve Ziyansiz.

Grade nine, high honors (all A’s): Matthew Bryant, Daniel Castillo, Samuel Davidson, Hadley Davis, Jayden Gardner, Lily Hennessey, Grace Howard, Ruth Lassen, Lucy Lord, Hanna Megno, Victor Mubang, Linus Patterson, Dylan Robinson, and Kellan Schwinn; honors (all A’s and B’s): Blake Archer, Bradley Austin, Kiley Bauman, Blake Bell, Sarah Brown, Parker Cates, Cali Cole, Clayton Crosman, Shawn Cushing, Addisen Goodwin, Dakota Jordan, Olivia Jorgensen, Dayna Lewey, Avery Libby, Breah Lord, Arden Luuring, Georgia Marsceill, Hayden Melvin, Benjamin Neal, Michael Neptune, Danaeh Neptune-Miliano, Cadence Ramsdell, Meadow Rohde, Hannah Shannon, Bethany Sierra, Elliana Snider, Marcus Teran, Pierce Thatcher, Giovanni Trinidad, and Ida Zanoni.