Grade 12, high honors: Olivia Airey, Corina Arimond, Georgiana Baker, Stacy Berry, Raymond Brickle, Samantha Brooker, Christopher Chiappone, Riley Crosby, Logan Curtis, Elise DeRosby, Landen Gabric, Josie Gilmore, Melina Glauch, Mackenzie Gray, Brock Grove, Kaitlyn Libby, Jenna Lobdell, Camron Lothrop, Andrew Lyons, Isabella McLaughlin, Makayla Miller, Ethan Morin, David Morse, Parker Napolillo, Corben Palmer, Rachel Palmer, Brooke Partridge, Kaden Pattershall, Tate Porter, Quincy Rock, Ava Samoluk, Josie Smith, Nicholas St. Pierre, Madison Steigert, Megan Sweeney, and Selina Turgeon; honors: Abigail Adamo, Nikolas Bates, Samantha Bellerose, Natalie Bethony, Julia Brown, Cole Bruen, Jameson Buck ,Samuel Burnham, Brandon Butterfield, Natalie Caron, Gabriella Carver, Finn Castrucci, Emma Chute, Charles Collins, Krais Cook, Earl Corson, Ethen Cunningham, Logan Daigle, Samuel Dakin, Wesley Dobson, Jack Emerson, Caleb Farris, Owen Field, Isabel Fiske, Kacey Gardner, Ryan Guy, Aaron Harvey, Madison Hashey, Emma Hawkins, Marina Hooper, Alexis Houseweart, Jack Johnson, Alec Kielbasa, Halle Klein, Montana Langille, Kaelyn Libby, Skyler Manhart, Matthew Marcoux, Rashon McLaughlin, Casey Miller, Leonardo Mlynski, Katrina Ouellette, Grace Pelletier, Lucius Rogers, Emma Roy, Olivia Roy, Sharon Sessa, Caleb Sirois, Gavin Small, Peyton Spahr, Jackson Terry, Marnie Tracy, Mia Turk, Peterus VanOverbeke, Peter Verhar, Adrian Webb, Allee Wellman, Hendrik Witt, and Lily Woodside.

Grade 11, high honors: Gunnar Bragg, Jacob Breton, Charlee Chute, Grace Daigle, Cayden Fournier, Ryan Hafener, Lucien Lang, Brigette Levesque, Alexa Liberatore, Virginia Manning, Ethan Marquis, Kloie McLeod, Ava Paradis, Taylor Pinkham, Ty Porter, Sophia Robinson, Sophie Schall, Matthew Shayne, Chandler Smith, Embree Thomas, Camden Valentine, Lauren Voteur, and Harrison Withee; honors: Francis Wolfington; honors: JoAnna Alsbrook, Harrison Bailey, Nicholas Bennett, Sarah Bracciodieta, Alexander Bruce, Keaghan Burger, Faith Clark, Grayson Cox, Molly Curtis, Lillian deWildt, Chassidy Dillingham, Logan Dow, Tristan Downer, Ava Downs, Nora Emerson, Lucy Eschman, Madison Evans, Lydia Hanish, Jordan Hardy, Nivri Harnish, Noah Hawkins, Niya Hink, Christoph Howard, Annabelle Johnston, William Kelley, Amy Kneser, Tony Llerena, Keira Maher, Trever Marden, Felicia Marin, Ella McCrum, Zachary McLaughlin, Hailey McPherson, Joshua Medina, Benet Moholland, Ava Monyok, Aiden Mooers, Destiny Mooers, Callie Moran, Elijah Mulready, Jack Orr, Collin Peckham, Jordan Peterson, Alyssa Rainey, Morgan Robinson, Brigid Salib, Megan Salib, Alexis Scott, Kiersten Scott, Paxton Stetson, Allayna Tardif, Nichole Tetreault, Drew Turgeon, Nicole Welch, and Lucy Wiles.

Grade 10, high honors: Tristan Adelman, Benjamin Allen, Maggie Allen, Kelsey Armstrong, Mylo Blake, Gabriel Carter, Tessa Castrucci, Zoe Castrucci, Eva Cherry, Tyler Dunton, Cayden Genever, Trinity Grant, Renee Gray, Emma Hancock, Charles Haskell, Connor Kielbasa, Brady Lane, Calvin LaRochelle, Maryssa LeBlanc, Joshua Lorenzo, Ella Manning, Rachelle Melanson, Benjamin Mlynski, Sean Morse, Lucas Pattershall, William Runco, Abigail Scott, Annelise Small, Timothy St. Pierre, Dylan Svigelj, Nora Whitcomb, Audrey White, and Zachary Wilson; honors: Elijah Anderson, Kaiden Benjamin, Kristen Boehmer, Rylee Bowden, Kallyn Brown, Parker Brown, Elliot Carignan, Peyton Cates, Natalia Charles, Juliana Cheney, Sophie Clough, Andrew Cote, Skylar DaSilva, Wyatt Devine, Lexie Disy, Lucas Dunn, Michael Eaglin, Liliana Faloon, Annika Fehn, Blake Fitzgerald, Stella Fox, Abigail Gallant, Tylor Gould, Drake Grove, Kalley Haskell, Samantha Hatch, Seaira Hopkins, Aidan Hulsey, Joshua Jean-Jacques, Nicholas Johnston, Lucy Kearns, Adriana LaChance, Jackson Langille, Alanna LaPointe, Caminea Layman, Isaac Leamer, Isabelle Livingston, Madison Lyons, Reed Manhart, Layla Messahel, Kaleb Moody, Anne Moran, Kiera Munn, Casey Nelson, Ainslee O’Keefe, Savannah O’Leary, Paige Oakes, Hayley Palmer, Soren Peterson, Kaleb Poteet, Kaleb Prescott, Marissa Pushard, Jaden Rancourt, Aidan Russell, Eva Saucier, Ethan Scobie, Jordan Seavey, Olivia Sharpe, Charles Smith, Anleigh Stevens, Andy Turk, Owen Upton, Genevieve Walther, Kaysen Wildman, and Trenton Zetes.

Grade nine, high honors: Breckon Bates, Addison Briggs, Lexie Carlsen, Maya Carver, Mariah Coon, Tatum Cousins, Madelyn DiCentes, Meredith Doucette, Catarina Facchini, Jacob Fanjoy, Cayleigh Fournier, John French, Abigail Gregor, Mitchell Hawkes, Grace Holloway, Alice Knapp, Gracie Laster, Grace LeVasseur, Hannah Littlefield, Rogan Lord, Lilianne Montgomery-Rice, Nykson Moors, Gretchen Plant, Brooke Porter, Paige Richard, Benjamin Robinson, Alexis Sargent, Makayla Shaw, Aiden Surran, Trew Thomas, Addison Whitcomb, Lorelei Wilkerson, Wyatt Wilson, and Lucy Withee; honors: Declan Arimond, Aidyn Ball, Cameron Brickle, Joshua Bruce, Sophia Bruce, Liliana Christiansen, Lily Curry, Nicholas deWildt, Addison Dowling, Katherine Dysart, Tessa Ewer, Liam Facchini, Ariana Fairbrother, Dakota Fenders, Julia Freeman, Sarah Haskell, Madeline Hellum, Liam Henaghen, Zoe Higgins, Benjamin Hooper, Mason Jellison, Amy King, Dominick King, Gavin Labonte, Mathieu LeBlanc, Ainsley Melia, Gavin Monyok, Anna Napolillo, Dylan Neumeister, Jake O’Donnell, Ashton O’Roak, Charity Parks, Nicholas Ritchie, Isaac Salyer, Isabel Saucier, Henry Scott, Kiersten Shayne, Brady Smith, Colby Sproul, Alleigh Stansauk, Lauren Thayer, Braydon Tiensivu, Lilly Tripp, Asher Valentine, Wyatt Waloewandja, Alexander Wilcox, Sawyer Worcester, and Brennan Young.