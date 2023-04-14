Grade 12, high honors: Alaina Adams, Benjamin Bateman, Logan Brower, Vincente Burgos, Allison Cameron, Veronica Chichetto, Ailie Erdt, Isabelle Goodine, Anna Gray, Cayden Hall, Grace Kelly, Keenan King, Kyle Martin, Lindsey Pellett, Lyndsee Reed, David Robichaud, Garrett Robinson, Abigail Sinclair, Derek Smith, Madison Smith, Michael Snyer, Joshua Sullivan, Anna Windsor; honors: Cameron Beers, Lillian Bragdon, Jacob Brocato, Abigail Burgess, Mercedes Campbell, Christopher Carrow, Alexander Chapman, Elsa Cherry, Rylee Clay, Gavin Coombs, Allyson Coxson, Anthony Crisafulli, Braden Crouse, Elizabeth Day, Megan Dorr, Daniel England, Peyton Estey, Chasen Flanders, Gary Glidden, Drew Hafford, Ethan Hallett, Claudia Hanlon, Jaylin Hills, Haley Hudson, Deklan Jewell, Hunter Kenna, John Kokoska, Cole LaRochelle, Lily McCann, Bennett Meister, Hailey Moon, Kyle Moore, Jacques Morissette, Makena Nevells, Tyler Noyes, Trinity Plourde, Sam Polo, Zachary Pyle, Nolan Raymond, John Read, Aiden Robinson, Devyn Robinson, Jasper Ruiz, Michaela Saulter, Ryan Shorey, Jozie Somes, Garrett Toothaker, Bryan White, Chad Willis.
Grade 11, high honors: Brooklyn Ball, Madison Baxter, Eva Benjamin, Isabella Bowden, Lydia Caron, Matthew Dawes, Cameron Dunton, Daniel Fowler, Bailee-Ann Fox, Samantha Grover, Jonathan Hinchliffe, Sophia Lindsey, Megan Mahar, Jackson McNally, Kayden Patten, Alec Smith, Payton Stetson, Cooper Wade; honors: Zachary Allen, Aaron Belanger, Liam Bird, Kayden Black, Meana Bowers, Alexis Braley, Isabella Byram, Cassidy Coburn, Meah Curtis, Noelle Cyr, Ava Dean, Lily Deschaine, Bonnie Dornan, Aizik Durand, Leonardo Fereghetti, Haylee Frye, Abigayle Gray, Ryan Hallett, Samara Harris, Sophia Howes, Nathanael Jordan, Nevaeh Kenney, Saige Lang, Benjamin Lord, Nicholas Lowe, Malakhi MacDonald, Carter Moses, Rachel Murphy, Thomas Nile, Ellie Ouellette, Miranda Perry, Cole Peterson, Brooke Potter, Brody Quinn, Isabelle Rounds, Zayne Scott, Gavin Scripture, Gracelynne Smart, Carly St. Pierre, Morgan Stepp, Joshua Taylor, Logan Taylor, Elliana Williams.
Grade 10, high honors: Tristen Allen, Isabel Bartlett, Mason Boulier, Isabelle Dubois, David Hinchliffe, Michael Lessner, Brianna Pinette, Ethan Pinette, Grace Schiele, Molly Simcox, Cooper Stanley; honors: Lucinda Allen, Isabella Ball, Kallie Bartley, Rex Bateman, Makayla Bemis, Quinn Bird, James Boudreau, Finnigan Brown, Owen Brown, Max Cannon, Delaney Carr, Briar Chapin, Savanna Clark, Hope Curry, Benjamin Curtis, Samuel Curtis, Brooke Gallop, Jacob Gawrych, Max Hopkins, Cameron Hornyak, Isaac Huang, Noel Hudson, James Jennings, Josephine Jordan, Jadyn Krueger, Carson McCannell, Matthew Miles, McKaeyla Morin, Brielle Noyes, Brayden Ouellette, Sophie Peterson, Nevaeh Pike, Meredith Raymond, Michael Rene, Genevieve Rios-Mallett, Richard Romesburg, Taylor Sherrard, Dale Smith, Julia Taylor, Mason Therrien, Addison Waning, Braelynn Wilcox, Colby Williams, Cole Willis.
Grade nine, high honors: Peyton Antone, Zoey Boothby, Hailey Campbell, Maxwell Curtis, Abby Dubois, Taylor Frye, Olivia Garland, Olivia Hunsinger, Brody Hurd, Edgar Leclerc, Thomas Meserve, Xavier Michaud, Mackenzie Oiler, Kristany Raymond, Margaret Rudnicki, Tayler Scripture, Ashtin Searway, Aubrey Searway, Erin Selleck, Aidan Short, Mya Sullivan, Nathan Sullivan, Evangeline Sylvester, Reece Welch, Christopher Wentworth; honors: Kali Alexander, James Brocato, Maxwell Brown, Mackenzie Butler, Camden Coburn, Elijah Cormier, Logan Deschaine, Gabriel Hedger-Patterson, Kobe Hills, Jacob Hulbert, Isabella Ingalls, Payton Jewell, Connor Kelley, Benjamin Lanpher, Gavin Mahar, Adasen McAlpine, Julia Meader, Jacob Murzyn, Christian Nadeau, Savannah O’Neill, Fletcher Oxley, Vanessa Pellett, Dylan Phair, Lily Raleigh, Austin Ryan, Zachery Shaw, Madison Stewart, Brynn Susee, Natalie Tardie, Sabree Thomas, Avah Thurlow, Mikelle Verrill, Amberlynn Weatherbee.