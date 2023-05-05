Grade 12, high honors: Robert Giles, Caleb Leathers, Jason Libby, Ryan Libby, Veronica Mercier, Hope St. John, Allexys Wilson; honors: Brina Boudreau, Brianna Emerson, Isaiah Jackson, Kayla Parker, Emma Remington, Micah Robert, Michael Yang
Grade 11, high honors: Natasha Alyokhin, Levi Bard, Abby Brown, Zakery Chadbourne, Joshua Conley, Keli Fagerland, Grace Lewis, Kate Linnehan, Jalen Reed, Lily Saucier, Natalie Todd, Olivia Wadsworth, Michael Whitcomb; honors: Caroline Kelley, Hannah Legere, Anna Norris, Becca Stanley, Conrad Straubel, Joelle Townsend, Ezra Wildrick.
Grade 10, high honors: Sydney Barnes, Katherine Benjamin, Joshua Bubar, Roman Cassidy, Nataleigh Dorr, Naomi Fagerland, Deborah Faris, Brinn George, Braydon Holmes, Hope Nesbitt, Noel Thomas, Taliah Tralongo; honors: Jon Benjamin, Melody Dunn, Gabe Gahagan, Callie Honnell-Cronin, Caleb Martin, Ellie Mason, Timothy Martin, Sam McGraw, Cole Payne, Isaiah Peavey, Meghan Remington, Jeriah Robert, Olivia Urbanski.
Grade nine, high honors: Lily Boone, Levi Cravin, Lyndsie Durost, Libby Payne; honors: Faith Bailey, Isaac Bassett, Maci George, Emmaline Hyde, Gabe Leathers, Ian McClung, Jocelyn Purvis, Andrew Shepard.