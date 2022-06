Grade 12, highest honors: Alisyn Alley, Makayla Anderson, Damien Boyington, Gavin Darling, Dylan Evans, Avery Farrington, Mackenzie Friel, Logan Harmon, Jillian Harper, Alexander Jacobs, Kasey Kenyon, Katlyn Marcin, Sean McGibbon, Samantha McGreevy, Amelia Morrison, and Emma Pelletier; honors: Julia Allen, Ariana Jagodensky, Riley Moors, and RebeccaLynn Tash.

Grade 11, highest honors: Cote Briggs, Kelly Farber, Rhiannon Gardner, Daniel Hallett, Abigail Masini-Sanders, Treyce Stevens, and Jamie Yang; honors: Libby Baker, Victoria Blanchette, Jude Cyr, Maryssa Morrow, Ethan Plourde, and Noah Porter.

Grade 10, highest honors: Jack DiFrederico, Kennedy Emerson, Braidey Girsa, Aidan Jamieson, Natalie McEwen, Pamela Robinson, Faith Sinnott, and Kyla Welch; honors: Braydon Campbell, Pedro Nicolau Mir, Gracyn Sanders, and Elina White.

Grade nine, highest honors: Beckett Brown, Blake Campbell, and Olivia Hallett; honors: Hailey Aldridge, Lydia Archibald, Kalli Baker, Brady Brooker, Lily Hamm, Gavin Majkowski, Lucas McDonald, David McGreevy, Bradley Nice, Andrea Stevens, and Skylar Wilson.

Grade eight, highest honors: Olivia Andersen, Eva Blanchette, Emily Rogerson, and Benjamin Waite; honors: Madison Carr, Andrew Hallett, Makenna Johnson, Vanessa Morrow, and Lucas Pelkey.

Grade seven, highest honors: Brigette Comeau; honors: Molly Anderson, Lelia Brown, Jon Buckingham, Anthony Gurewicz, Seth McDunnah, Emerson Michaud, and Tristan Shafer.



Grade six, highest honors: Ava Andersen, Josie Doyel, Ava Fortine, Mariah Frost, and William Waite; honors: Lily Archibald, Caydan Cormier, and Bentley Fortin.