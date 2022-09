Dexter 10, Mattanawcook Academy 0

Dexter: Goals-Keira Bennett 2, Abby Trafton 2, Kallie Stone 2, Elisa Picariello 1, McKenzie Clay 3

Assists-Elisa Picariello 2, Preslee Dow 3, Lexi Vafiades 1, Keira Bennett 1, McKenzie Clay 1

Goalies-Alexis Whitty, Sunny Bache and Alaena Pickel shared for 0 saves on 0 shots

Mattanawcook: Goalie-Alexis Richard 28 saves