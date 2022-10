The 2022 Maine high school cross-country state championship meet was held on Saturday, Oct. 29 at Twin Brook in Cumberland, Maine.

Girls 5k Run, Class A Results

1, Addy Thibodeau, BEHS, 19:04.08. 2, Samantha Moore, PORT, 19:47.38. 3, Allie

Hesler, BEHS, 20:07.04. 4, Payton Bell, EDL, 20:13.56. 5, Sarah McClellan,

MSWD, 20:26.54. 6, Kallie Warner, BEHS, 20:34.12. 7, Annabelle Brooks, CHEV,

20:36.35. 8, Addie Fuller, MSWD, 20:42.21. 9, Marina Violette, BEHS, 20:45.77.

10, Ava Chadbourne, PORT, 21:00.87. 11, Jenna VanRyn, CAMDH, 21:02.75. 12,

Katie McCarthy, BANG, 21:13.76. 13, Sadie Harrow, BANG, 21:17.10. 14, Cassie

Middleton, CAMDH, 21:17.22. 15, Maia Endicott, PORT, 21:20.79. 16, Gwen

Catalano, BEHS, 21:22.78. 17, Maeve Ginevan, FALM, 21:27.86. 18, Maya Sanzone,

MSWD, 21:28.50. 19, Kyleigh Record, SCAR, 21:30.42. 20, Teagan Barry, FALM,

21:38.12. 21, Hannah Martin, FALM, 21:39.32. 22, Bailey Shaw, BEHS, 21:43.24.

23, Fiona Hanrahan, FALM, 21:47.11. 24, Rita Cummings, GORH, 21:49.62. 25,

Sophia Mazzarelli, BANG, 21:53.53. 26, Emma Tessier, MSWD, 22:03.21. 27, Nora

McCourt, MTBL, 22:05.37. 28, Adalyn Clark, KENN, 22:07.90. 29, Kayla Graffam,

BREW, 22:09.26. 30, Natalia Charles, HAMP, 22:09.65. 31, Alana Day, MSWD,

22:09.69. 32, Natalie Perham, BRUN, 22:09.71. 33, Sydney Young, FALM,

22:10.87. 34, Annie Spurr, LEW, 22:12.35. 35, Sofie Rueter, BANG, 22:12.80.

36, Hannah Keene, KENN, 22:14.86. 37, Gretchen Plant, HAMP, 22:15.58. 38,

Makayla Drew, KENN, 22:16.24. 39, Jet Francis, KENN, 22:20.01. 40, Cara

Rothwell, CAMDH, 22:27.06. 41, Embree Thomas, HAMP, 22:28.41. 42, Maya Judice,

TA, 22:31.15. 43, Lucinda Carroll, MTBL, 22:31.28. 44, Maggie Chamberlain,

MSWD, 22:33.49. 45, Winni Moreland, GORH, 22:34.57. 46, Alice Anderson, PORT,

22:35.43. 47, Lilly Knappe, KENN, 22:35.69. 48, Katharine Garcia, EDL,

22:39.97. 49, Elise Tardiff, FALM, 22:42.18. 50, Greta Holmes, PORT, 22:51.07.

51, Rowan Driscoll, SCAR, 22:51.99. 52, Cassidy O’Dee, NOBL, 22:54.59. 53,

Jaden Johnson, CAMDH, 22:56.00. 54, Tenley Flint, PORT, 22:57.32. 55, Lydia

White, MTAR, 23:01.61. 56, Jenna Elkadi, BANG, 23:03.29. 57, Abigail Bergmark,

BANG, 23:11.45. 58, Abby Macdonald, BANG, 23:12.52. 59, Moriah Reusch, MTBL,

23:14.68. 60, Zoe Wilson, BRUN, 23:18.11. 61, Natalie McCarthy, MTBL,

23:18.15. 62, Adriana Katz, MESS, 23:23.91. 63, Emily Quinnell, EDL, 23:25.88.

64, Marissa Pushard, HAMP, 23:29.00. 65, Avelyn Walker, BEHS, 23:29.51. 66,

Ella Vinkemulder, PORT, 23:35.05. 67, Zoe Dellinger, GORH, 23:35.44. 68,

Brooklyn Spearin, GORH, 23:37.09. 69, Norah McLeod, KENN, 23:37.27. 70, Emily

Kneser, HAMP, 23:37.83. 71, Delaney Grant, KENN, 23:48.49. 72, Molly Curtis,

HAMP, 23:50.01. 73, Cedar Worster, OXFH, 23:50.87. 74, Lauren Howland, CAMDH,

23:57.87. 75, Grace Beeler, CHEV, 24:05.11. 76, Roxie Van Oosterum, CHEV,

24:06.02. 77, Grace Daigle, HAMP, 24:07.89. 78, Hannah Wilkoff, BRUN,

24:09.37. 79, Abby Valliere, BRUN, 24:18.17. 80, Brielle Tinker, MTBL,

24:19.07. 81, Ava Sanzone, MSWD, 24:22.19. 82, Sydney Perham, BRUN, 24:27.92.

83, Bella Koepsell, FALM, 24:34.21. 84, Elizabeth Strickland, MTBL, 24:44.51.

85, Grayson Cole, GORH, 24:47.08. 86, Zoe O’Brien, CAMDH, 25:13.45. 87, Meg

Kingsley, CHEV, 25:17.66. 88, Cassidy Hardy, MTBL, 25:22.86. 89, Lola Black,

CAMDH, 25:56.07. 90, Hazel Goodwin, BRUN, 26:55.71. 91, Lainey Trieu, CHEV,

27:49.73. 92, Kimmy Stoddard, CHEV, 27:52.16. 93, Rosa McCausland, BRUN,

28:35.88. 94, Ariana Dukette, GORH, 34:47.28. 95, Laurel Emerson, GORH,

34:47.44. —, Delaney Whitmarsh, CHEV, DNF.

Girls 5k Run, Class B Results

1, Cary Drake, YORK, 18:51.82. 2, Amelia Vandongen, MDI, 19:11.61. 3, Abby

Williams, WATV, 19:46.62. 4, Molly Kenealy, YORK, 20:12.58. 5, Abigail

Roberts, LAKE, 20:17.17. 6, Kayley Bell, CARIB, 20:25.44. 7, Emma Young, CAPE,

20:26.34. 8, Audrey Hufnagel, LINC, 20:51.52. 9, Ava Collamore, MEDV,

20:57.50. 10, Annie Reynolds, GREH, 21:01.06. 11, Addison Nelson, ELLS,

21:13.14. 12, Madelyn Hutchins, YORK, 21:23.65. 13, Rowan Barry, GREH,

21:26.13. 14, Lucy Huggett, FREE, 21:27.00. 15, Dylan Burmeister, LINC,

21:28.08. 16, Adeline Hall, LINC, 21:38.14. 17, Charlotte Taylor, GREH,

21:38.95. 18, Maggie Bell, CARIB, 21:39.70. 19, Lucy Kocev, YORK, 21:55.38.

20, Kaylee Collamore, MEDV, 21:56.03. 21, Lilah Hall, FREE, 22:07.18. 22,

Caroline Carter, FREE, 22:12.23. 23, Beatrice Beale-Tate, WATV, 22:13.53. 24,

Madeline Kallin, LINC, 22:15.39. 25, Carolina Graham, MDI, 22:21.46. 26, Piper

Soares, MDI, 22:26.76. 27, Ella Joyce, MDI, 22:28.32. 28, Addison Pellerin,

WINS, 22:29.21. 29, Laurel Wight, FREE, 22:29.71. 30, Anna Jandreau, PI,

22:39.22. 31, Ellie Battarbee, FREE, 22:40.07. 32, Loralie Grady, CONY,

22:40.81. 33, Maggie Thompson, LINC, 22:47.00. 34, Ashlyn Poulin, GARD,

22:47.54. 35, Paige Goodwin, LAWR, 22:47.82. 36, Josie Spaulding, FREE,

22:48.41. 37, Karianna Hultstrom, YORK, 22:49.28. 38, Meri Rainford, MDI,

22:49.95. 39, Madelyn Hermon, YORK, 22:54.93. 40, Meara Mcveary, BELF,

22:57.49. 41, Greta Yauch, YORK, 22:59.05. 42, Ellie Mainville, CAPE,

23:00.42. 43, Jillian Wight, FREE, 23:03.20. 44, Sophia Taylor, MDI, 23:09.32.

45, Carly Dyer, LAKE, 23:17.26. 46, Sylvia Harvey, GREH, 23:23.73. 47, Fiona

MacArthur, GREH, 23:25.82. 48, Fiona St. Germain, MDI, 23:26.96. 49, Lida

Kanoti, OT, 23:28.14. 50, Isabelle Rounds, HERM, 23:29.99. 51, Jane Curtis,

CAPE, 23:33.70. 52, Norah Mills, YARM, 23:34.73. 53, Katie Thornton, YARM,

23:41.92. 54, Lauren Keaney, YARM, 23:49.57. 55, Josephine Nicholas, YARM,

23:52.43. 56, Ainsley Fremont, CAPE, 23:54.14. 57, Katie Hankinson, GREH,

23:56.22. 58, Zoe Avery, MORS, 23:58.22. 59, Hannah Lovley, HERM, 23:58.77.

60, Micaela Reed, LAKE, 24:02.41. 61, Addie Mazzeo, CAPE, 24:13.25. 62, Annie

Roach, OT, 24:15.26. 63, Maya Faulstitch, YARM, 24:22.40. 64, Madison

Thibault, CARIB, 24:25.99. 65, Madeleine Jones, YARM, 24:27.37. 66, Addison

Young, CAPE, 24:28.63. 67, Fiona Bergen, YARM, 24:30.15. 68, Julia Szewc,

HERM, 24:36.87. 69, Sabine Sites, GREH, 24:38.45. 70, Sadie Plummer, LAKE,

24:40.20. 71, Maddie Mcevoy, CAPE, 24:40.51. 72, Tessa McNamara, LINC,

24:49.94. 73, Susie Butler, LAKE, 24:52.45. 74, Sage Fortin, CONY, 25:00.16.

75, Alison Roberts, LINC, 25:19.40. 76, Amber Pendleton, MEDV, 25:25.08. 77,

Natacia Lankist, ELLS, 25:35.86. 78, Orla Murphy, NOKO, 25:38.78. 79, Brielle

Noyes, HERM, 25:40.53. 80, Lillian Mayhew, HERM, 25:57.78. 81, Livezey

Sheehan, ELLS, 26:24.90. 82, Maggie Rudnicki, HERM, 26:26.66. 83, Jadyn Bell,

ELLS, 26:30.72. 84, Caleigh Tasker, HERM, 26:31.06. 85, Jalyn Drost, MEDV,

26:33.44. 86, Abby Hardison, ELLS, 26:45.36. 87, Tenzin Denno, CONY, 26:55.29.

88, Ava Stuetz, MEDV, 27:02.12. 89, Ceala Day, CARIB, 27:03.22. 90, Neveah

Becker, ELLS, 27:06.85. 91, Abbie Young, ELLS, 27:13.65. 92, Katherine

Bechtel, CARIB, 27:32.61. 93, Katherine Mckenney, MEDV, 28:03.66. 94, Caitlin

Lees, LAKE, 30:20.67. 95, Melonie Lapointe, CARIB, 31:33.60. 96, Lizzie

Brewer, LAKE, 32:05.71. —, Iman Tber, CONY, DNF.

Girls 5k Run, Class C Results

1, Ruth White, ORO, 18:02.52. 2, Teanne Ewings, HOUL, 19:29.93. 3, Thea

Crowley, GSA, 19:49.05. 4, Haley Williams, WINTH, 20:31.40. 5, Clara White,

ORO, 20:35.50. 6, Maya Boyington, ORO, 20:38.79. 7, Rahel Delaney, MCW,

20:47.26. 8, Natalie Johnson, HOUL, 20:47.97. 9, Lina Martinez Nocito, MARA,

21:14.11. 10, Megan Gerbi, ORO, 21:24.49. 11, Peyton Estes, MAD, 21:49.78. 12,

Ellie Brooks, ORO, 21:53.55. 13, Addison Verrill, MCI, 22:01.49. 14, Hadley

Smith, NYA, 22:02.91. 15, Lucy Olson, WAYN, 22:06.92. 16, Bryanna Hagopian,

MAD, 22:08.02. 17, Vivi Jenkins, WAYN, 22:12.42. 18, Elise Abbott, TRAIP,

22:18.02. 19, Katherine Kohtala, ORO, 22:20.60. 20, Anna Siegel, WAYN,

22:34.92. 21, Brooke Buotte, DIRI, 22:49.30. 22, Andrea Ross, HOUL, 22:56.13.

23, Mia Mills, JONE, 22:57.60. 24, Allyson Lewis, MONM, 23:02.91. 25, Arianna

Stiles-Martin, GSA, 23:05.90. 26, Lilly Mushlit, MARA, 23:09.07. 27, Bailey

Townsend, GSA, 23:10.36. 28, Lydia Mccarthy, NARR, 23:11.75. 29, Elsa

Bergdahl, MARA, 23:12.55. 30, Breonna Dufresne, RICH, 23:15.25. 31, McKenna

Phillips, HOUL, 23:16.45. 32, Cass MacCarthy, NYA, 23:24.05. 33, Joelle

Hanscom, HOUL, 23:25.83. 34, Toni Vaillancourt, SACV, 23:33.81. 35, Leanne

Ross, HOUL, 23:36.91. 36, Rowan Tanguay, FTKT, 23:43.97. 37, Julia Truesdell,

BOWI, 23:48.63. 38, Olympia Farrell, MARA, 23:51.46. 39, Alexa Johnson, NARR,

23:51.54. 40, Charli Vaillancourt, SACV, 23:53.95. 41, Abigail Hunt, BUCK,

24:02.21. 42, Holly Hunt, MONM, 24:07.54. 43, Emily Gilliam, BOWI, 24:16.10.

44, Rossella Ruzzetta, ORO, 24:28.54. 45, Grace Alexander, WAYN, 24:32.27. 46,

Maeve Mechtenberg, WAYN, 24:40.66. 47, Maeve Lakin, MSSM, 24:41.17. 48, Leah

Kramer, WAYN, 24:41.74. 49, Lisa Poletto, MCI, 24:50.75. 50, Ashlyn Cashman,

NARR, 24:56.23. 51, Georgia Clews, GSA, 25:06.81. 52, Maren Berglund, MCW,

25:13.44. 53, Ella Martinez Nocito, MARA, 25:14.30. 54, Annabelle Reardon,

FTKT, 25:21.13. 55, Victoria Ervin, HOUL, 25:22.91. 56, Alma Ludwig, TRAIP,

25:25.92. 57, Mira Kelly, FTKT, 25:34.81. 58, Aubrey Gifford, LEEA, 25:35.24.

59, Bailey O’Rourke, CAL, 26:03.11. 60, Lilith Buser, MCI, 26:05.36. 61,

Hayden Bouffard, TRAIP, 26:17.42. 62, Ella von Bremen, MCW, 26:17.51. 63,

Murreal Wilmot, MCW, 26:18.48. 64, Ruby Nelson, MARA, 26:28.36. 65, Kestrel

Linehan, WAYN, 26:30.10. 66, Sadie Latchlaw, TRAIP, 26:48.89. 67, Ella Cote,

DIRI, 26:49.75. 68, Oceania Black, GSA, 27:18.40. 69, Claudia Minguez Ortiz,

MCI, 27:55.21. 70, Kendra Bor, MARA, 28:05.45. 71, Lydia Sharp, MCW, 28:06.73.

72, Ruby Harrison, MCW, 28:10.05. 73, Charlotte Schatz, MCW, 28:20.17. 74,

Samantha Saiauski, TRAIP, 28:32.55. 75, Lily Oliver, FTKT, 28:47.29. 76,

Addison Chasse, FTKT, 28:47.32. 77, Layla Kerr, TRAIP, 28:51.94. 78, Danielle

Callaghan, GSA, 30:26.41. 79, Violette Hermans, GSA, 30:45.32. 80, Ella Choi,

MCI, 38:03.93.

Boys 5k Run, Class A Results

1, Charlie Collins, HAMP, 16:29.57. 2, Maddox Jordan, NOBL, 16:38.84. 3, Adam

Bendetson, SCAR, 16:44.90. 4, Xavier Lemieux, BEHS, 16:58.56. 5, Nathan

Blades, PORT, 17:06.54. 6, Cyrus Evans, MTBL, 17:08.78. 7, Miles Logan, BRUN,

17:13.92. 8, Eli Palmer, BRUN, 17:15.81. 9, Tim Collins, HAMP, 17:16.79. 10,

Henri McCourt, MTBL, 17:17.48. 11, Harrison Shain, HAMP, 17:17.79. 12, Adam

Bilodeau, LEW, 17:18.11. 13, Flynn Crean, KENN, 17:18.40. 14, Miles Shain,

HAMP, 17:18.74. 15, Ethan Demerchant, BANG, 17:22.96. 16, Nate Driscoll, SCAR,

17:27.82. 17, Lucas Hutchinson, OXFH, 17:34.69. 18, Harrison Dunne, BEHS,

17:36.09. 19, Walker Hedrich, CAMDH, 17:42.55. 20, Pierce Coughlin, MESS,

17:42.76. 21, Aran Johnson, PORT, 17:50.27. 22, Parker Libby, MTAR, 17:53.82.

23, Zachary Clement, CAMDH, 17:54.22. 24, Kyle Hartford, SP, 17:54.74. 25,

Asher Valentine, HAMP, 17:55.13. 26, Tyler Gilbert, BEHS, 17:56.11. 27, Evan

Small, SP, 17:56.58. 28, Brody Simons, HAMP, 17:59.94. 29, Patrick Mckenney,

SKOW, 18:02.75. 30, Tyler Shumate, BIDD, 18:04.06. 31, Benjamin Prestes, PORT,

18:10.04. 32, Henry McDevitt, CAMDH, 18:15.09. 33, Jason Hargesheimer, PORT,

18:15.57. 34, Adam Miller-treat, BANG, 18:18.46. 35, Daniel Niles, PORT,

18:19.15. 36, Charlie Jacques, PORT, 18:19.48. 37, Jack Nickerson, SP,

18:23.03. 38, Sebastian Shields, TA, 18:25.71. 39, Colin Wright, CAMDH,

18:26.84. 40, Sam Tooley, CAMDH, 18:28.97. 41, Ian Sampson, MASS, 18:29.88.

42, Tyler Stillman, HAMP, 18:30.65. 43, Ben Hatch, MTBL, 18:32.74. 44, Luke

Doscinski, MTBL, 18:32.91. 45, Zach Ross, MESS, 18:33.09. 46, Trevor Williams,

KENN, 18:34.21. 47, Trevor Parlee, BREW, 18:35.25. 48, Isaiah Slater, NOBL,

18:35.38. 49, Ethan Keller, SCAR, 18:35.38. 50, Fletcher Crean, KENN,

18:36.19. 51, Ben Klingle, BRUN, 18:37.15. 52, Isaac Seeker, FALM, 18:37.87.

53, Aidan Pecoraro, WEST, 18:39.53. 54, Andrew Young, WIND, 18:39.85. 55, Jack

Smart, SP, 18:41.75. 56, Danny McCartney, CHEV, 18:43.95. 57, Nathan

Bergquist-Guimond, GORH, 18:44.46. 58, Emmons Whited, SP, 18:44.94. 59, Sam

Anderson, DEER, 18:45.74. 60, Rowan McDonald, BEHS, 18:46.95. 61, Harrison

Jones, SP, 18:47.79. 62, Benjamin Bouchard, SCAR, 18:49.93. 63, Ben Pike,

CAMDH, 18:50.31. 64, Owen Blades, PORT, 18:50.43. 65, Beckett Cote, MESS,

18:50.91. 66, Mickey Nowell, CAMDH, 18:50.92. 67, Matthew Sallinen, GORH,

18:51.18. 68, Ryan McPherson, BRUN, 18:59.32. 69, Calvin Vincent, EDL,

19:00.60. 70, Gavin Sampson, MASS, 19:00.89. 71, Ellis Wood, DEER, 19:01.13.

72, Caleb Young, WIND, 19:07.15. 73, Joseph Cotta, SCAR, 19:07.67. 74, Simon

‘max’ Stratton, DEER, 19:10.60. 75, Finn Henderson, GORH, 19:11.85. 76,

Christopher Jaynes, FALM, 19:12.20. 77, Sam Cashman, BRUN, 19:12.33. 78,

Graden Joly, WIND, 19:17.03. 79, Finley Knappe, KENN, 19:18.70. 80, Gabe

Eaton, BRUN, 19:20.04. 81, Asa Tussing, DEER, 19:20.83. 82, Roman Thomas,

WIND, 19:22.46. 83, Brodie Warner, BEHS, 19:23.57. 84, Kevin Fogarty, BANG,

19:25.63. 85, Daniel Dalton, MTBL, 19:25.65. 86, Jackson Dineen, BANG,

19:35.43. 87, Nolan Feyler, GORH, 19:36.06. 88, Jinqi Li, WIND, 19:39.22. 89,

Jonathan Koehler, BRUN, 19:41.42. 90, Daniel Kim, FALM, 19:43.50. 91, Jacob

Mora, GORH, 19:43.87. 92, Thomas Tracy, MESS, 19:45.25. 93, Landen Springer,

SCAR, 19:46.21. 94, Cruise LaBrie, GORH, 19:48.70. 95, Nick Munyaneza, GORH,

19:52.91. 96, Eamon McGlashan, KENN, 19:55.80. 97, Declan Faircloth-Walshe,

BANG, 19:56.51. 98, Darcey Lees, BANG, 19:57.03. 99, Kodi Quimby, MTBL,

19:58.82. 100, Connor Lund, FALM, 20:02.36. 101, Andrew Atwater, KENN,

20:04.17. 102, Dylan Hurley, KENN, 20:05.64. 103, Colby Shumway, SCAR,

20:06.36. 104, Devon Cannon, BEHS, 20:17.81. 105, Paul Sames, SP, 20:18.38.

106, Noah Oliver, MESS, 20:19.03. 107, Lucas Sun, BANG, 20:22.61. 108, Sean

Lowery, FALM, 20:24.19. 109, Olin Johnson, FALM, 20:43.18. 110, Gavin Lawler,

WIND, 20:45.14. 111, Luke Spooner, MTAR, 20:58.38. 112, Dany McLaughlin, DEER,

20:59.88. 113, Lucas Richards, DEER, 21:01.73. 114, Noah Civiello, MTBL,

21:06.42. 115, Andrew Catalano, BEHS, 21:24.99. 116, DJ Stephens, WIND,

22:18.43. 117, Robert Spears, MESS, 22:23.29. 118, Elijah Nelsen, MESS,

22:59.36. –, Miles Woodbury, FALM, DNF.

Boys 5k Run CC Class B

1, Carter Libby, GNG, 16:50.13. 2, Sam York, MDI, 16:51.18. 3, Logan

Ouellette, LEAV, 16:59.93. 4, Henry Horne, FREE, 17:14.39. 5, Will Spaulding,

FREE, 17:28.30. 6, Sam Laverdiere, LAKE, 17:34.17. 7, Ethan Roach, JBMH,

17:35.71. 8, Aidan Ring, YORK, 17:40.20. 9, Grady Kemp, LAKE, 17:42.58. 10,

Ephraim Willey, CARIB, 17:45.33. 11, Gabe Durazo, LEAV, 17:46.95. 12, Teo

Styverlink-Horne, FREE, 17:47.26. 13, Nick Choate, ERSK, 17:49.63. 14, Alex

Gilbert, FREE, 17:52.60. 15, Connor Smith, FREE, 17:55.59. 16, Noah Morris,

MEDV, 18:00.88. 17, Ken Hermawan, YORK, 18:05.43. 18, Hayden MacArthur, GREH,

18:08.46. 19, Preston Gerry, GNG, 18:08.48. 20, Sam Craighead, MDI, 18:10.11.

21, Will Robbins, BELF, 18:10.58. 22, Tait Harvey, GREH, 18:12.05. 23, Aedyn

Hughes, ELLS, 18:12.38. 24, Riley Dunn, MORS, 18:12.86. 25, Eliot O’Mahoney,

LINC, 18:13.15. 26, Cameron Pernal, YARM, 18:13.55. 27, Hayden Atkinson, YORK,

18:17.93. 28, Bhavnish Tucker, LAKE, 18:18.95. 29, Lucas Gagnon, JBMH,

18:20.00. 30, Moore Ian, FREE, 18:20.95. 31, Seamus Raftice, GREH, 18:26.66.

32, Owen Madson, WELL, 18:30.24. 33, Sam Goldey, CONY, 18:31.69. 34, Gaffney

McDonough, MORS, 18:32.62. 35, Levi Riggs, MORS, 18:32.63. 36, Will Gear,

YORK, 18:34.99. 37, George Ferland, CARIB, 18:37.66. 38, Abraham Medrano,

WELL, 18:38.03. 39, Charlie Newton, YORK, 18:40.75. 40, Braden Rioux, WINS,

18:41.83. 41, Owen Spaulding, YORK, 18:44.19. 42, Stuart Baybutt, YARM,

18:45.42. 43, CJ Savastano, LINC, 18:47.36. 44, Runner Jarrett, FOX, 18:50.07.

45, Porter Towne, FREE, 18:56.68. 46, Nicholas Russ, LINC, 18:56.79. 47, Liam

McKernan, MDI, 18:56.98. 48, Jonathan Ouellette, JBMH, 18:59.18. 49, Andrew

Turlo, WATV, 19:00.41. 50, Griffin Merrill, JBMH, 19:11.21. 51, Wyatt Byther,

OT, 19:11.68. 52, Liam Card, LINC, 19:13.25. 53, Hans Bakke, YORK, 19:13.88.

54, Case Jacobs, MORS, 19:14.98. 55, Matthew Cormier, ELLS, 19:17.07. 56,

Thijs Gilda, CAPE, 19:18.91. 57, Aiden Jacobs, LINC, 19:21.25. 58, Sam Coffin,

CONY, 19:22.04. 59, Feleke Lynch, MDI, 19:23.45. 60, William Coull, GREH,

19:26.06. 61, Zephyr Lani-Caputo, ERSK, 19:26.98. 62, Zachary Vanni, GREH,

19:29.48. 63, Jed Hartley, JBMH, 19:31.99. 64, Gilman Taylor, JBMH, 19:33.30.

65, Brandon Mastriano, CONY, 19:38.97. 66, James Mooney, CONY, 19:40.88. 67,

Thomas Leggat-Barr, GREH, 19:41.41. 68, Patrick Saltysiak, MDI, 19:41.62. 69,

Henry Milan, JBMH, 19:44.56. 70, Riley Harper, MORS, 19:44.97. 71, Chris

Taylor, ELLS, 19:46.04. 72, Tristan Cormier, LAKE, 19:51.10. 73, Will Clark,

LINC, 19:54.22. 74, Ren Kauffunger, MORS, 19:57.17. 75, Wynn Pooler, ERSK,

19:57.99. 76, Rowan Tate, ELLS, 20:00.64. 77, Justin Rogers, WINS, 20:04.15.

78, Conor Glasier, LINC, 20:06.66. 79, Ezra Gronlund, LAKE, 20:07.24. 80,

Scott Stubbs, CARIB, 20:12.19. 81, Harrison Landes, CARIB, 20:17.79. 82,

Alecssander Freitas, LAKE, 20:25.77. 83, Chris Cooper, MDI, 20:25.97. 84,

Matthew Dos Santos, CONY, 20:33.86. 85, Felix Markosian, ELLS, 20:36.81. 86,

Robert Demerchant, CARIB, 20:38.33. 87, Jacob Violette, CARIB, 20:42.11. 88,

Jack Brune, MORS, 20:43.87. 89, Drew Pierson, ELLS, 20:46.52. 90, Kyle

Mastriano, CONY, 20:53.17. 91, Aidan Morris, CAPE, 20:57.05. 92, Ethan

Kutella, LAKE, 21:11.84. 93, Simon Shyka-brown, CAPE, 21:18.00. 94, Lucian

Avila-Gatz, MDI, 21:31.46. 95, Andrew Perruzzi, CAPE, 21:34.99. 96, Eben Buck,

CONY, 21:39.40. 97, Alexander Emery, CAPE, 21:58.63. 98, Cullen Rafford, GREH,

22:13.18. 99, Benjamin Tate, ELLS, 22:31.78. 100, Bradien Frakes, CARIB,

22:31.79.

Boys 5k Run, Class C Results

1, William Hileman, BUCK, 16:45.21. 2, Kaleb Colson, SUMN, 17:18.83. 3, James

Cognata, WINTH, 17:39.42. 4, Christopher Pottle, WINTH, 17:42.46. 5, Ren

Salisbury, SUMN, 17:42.68. 6, Ethan Linscott, LEEA, 17:54.16. 7, Jeffrey

Warnock, MTAB, 18:04.49. 8, Gage Bruns, BUCK, 18:09.32. 9, Abrahm Geissinger,

SPMT, 18:09.62. 10, Andrew Hipsky, GSA, 18:12.12. 11, Evan Schneider, OOB,

18:18.38. 12, Bryan Gagnon, BOWI, 18:21.41. 13, Brosnan Comeau, MONM,

18:33.33. 14, Ira Buchholz, GSA, 18:33.55. 15, Desmond Robinson, CARR,

18:41.52. 16, Benjamin Fournier, RICH, 18:43.30. 17, Thomas Norgang, GSA,

18:46.20. 18, Griffin Duigan, MSSM, 18:52.99. 19, Kaiden Carney, WASH,

18:53.20. 20, Alden Reardon, FTKT, 18:54.39. 21, Silas Bartol, MARA, 18:58.31.

22, Will Barmby, WAYN, 19:05.12. 23, Austin Chandler, GSA, 19:09.53. 24, James

Brady, HOUL, 19:10.37. 25, Troy Morrison, BLUH, 19:10.45. 26, Jonathan Wagner,

WINTH, 19:14.07. 27, Roegan Carney, WASH, 19:15.92. 28, Micah Bryan, GSA,

19:17.51. 29, Max Viselli, RICH, 19:18.53. 30, Andrew Brayne, TRAIP, 19:19.27.

31, Erik Davis, GSA, 19:22.22. 32, Sawyer Linehan, WAYN, 19:23.23. 33, Morris

Mccall, MSSM, 19:24.13. 34, Ryan Clark, BOWI, 19:24.64. 35, Bennett Ross,

WINTH, 19:26.04. 36, Pi Crosby, WAYN, 19:28.92. 37, Gryffin Kristan, BOWI,

19:30.28. 38, Sol Lorio, GSA, 19:38.65. 39, Nate Barmby, MCW, 19:40.46. 40,

Kevin Howard, CENT, 19:41.23. 41, Jack Tetreault, MSSM, 19:41.41. 42, Michael

Johnson, BUCK, 19:41.52. 43, Asa Berry, SUMN, 19:46.23. 44, Ben Arsenault,

ORO, 19:52.15. 45, Soren Stark-Chessa, MCW, 19:54.57. 46, Dakoda Davis, WASAC,

19:55.17. 47, Lukas Pounder, NARR, 20:03.15. 48, Mack Merrow, MCI, 20:04.42.

49, Sam Perkins, SPMT, 20:04.48. 50, Philip Basset, CAL, 20:05.72. 51, Aaron

Geaslen, SEAC, 20:06.51. 52, Riley Hastey, SUMN, 20:10.29. 53, Gage Lee, DIRI,

20:12.29. 54, Jesse Rowland, OOB, 20:13.52. 55, Chris Noreika, NYA, 20:14.49.

56, Payton Blagdon, BOWI, 20:18.59. 57, Noah Corcoran, MCW, 20:19.53. 58,

Matthew Haire, NARR, 20:21.76. 59, Brian Evans, MSSM, 20:26.54. 60, Isaac

Scribellito, LISB, 20:28.05. 61, Zane Roggenbuck, ORO, 20:35.14. 62, Sam

Liudvinaitis, LISB, 20:37.54. 63, Phoenix Jalbert, SD, 20:42.90. 64, Rodi

Mayne, BOWI, 20:48.82. 65, Eben Michaud, WINTH, 20:49.03. 66, Andrew Barrett,

ORO, 20:49.74. 67, Austin Trask, BOWI, 20:57.38. 68, Carter Butterfield, MTAB,

20:57.62. 69, Ben Uhlenhaki, MSSM, 21:07.82. 70, Chase Mailhot, LISB,

21:13.65. 71, Colby Pulk, OOB, 21:22.90. 72, Ryder Drinkert, ORO, 21:28.21.

73, Malachi Ganong, LISB, 21:29.53. 74, Caleb Willett, SUMN, 21:37.94. 75,

Rhys Terry, RICH, 21:38.94. 76, Enno Widulle, MCW, 21:41.50. 77, Gavin Grover,

RICH, 21:46.86. 78, Mason Scherer, OOB, 21:48.33. 79, Kylan Dugal, LISB,

21:48.95. 80, Evan Alivizatos, OOB, 21:58.74. 81, Ryan Hanlon, LISB, 22:01.52.

82, Ben Johnston, RICH, 22:04.01. 83, Chris Bisson, ORO, 22:04.88. 84, Harold

Vance, WINTH, 22:13.42. 85, Cleyton Splaine, BOWI, 22:15.16. 86, Samuel Brito,

WINTH, 22:15.20. 87, Ben Duda, WAYN, 22:23.78. 88, William Stoner, ORO,

22:30.90. 89, Nate Shore, WAYN, 22:32.27. 90, Colton Nelson, WAYN, 22:38.00.

91, Julian Winters, ORO, 22:39.93. 92, Colby Thomas, OOB, 22:40.41. 93, Joe

Dupree, WAYN, 22:40.87. 94, Marlin Orcutt, BUCK, 22:55.73. 95, Gus Anderson,

MCW, 23:03.66. 96, Zachary Havey-Chambers, BUCK, 23:12.24. 97, Samuel Griffin,

MSSM, 23:12.80. 98, Makai Moody-Broen, MSSM, 23:20.62. 99, Fionn Mattson, MCW,

23:21.72. 100, Cameron Orcutt, BUCK, 23:34.05. 101, Cameron McLaughlin, MCW,

23:58.02. 102, Ethan MacWilliams, OOB, 24:09.16. 103, Szilard Szijjarto, RICH,

24:41.41. 104, Jack Fisher, SUMN, 24:42.29. 105, Saben Tenney, SUMN, 25:14.96.

106, Alex Caraway, RICH, 29:17.07. –, Layne Williams, LISB, DNF.