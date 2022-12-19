Ellsworth 59, Houlton 31
Houlton: Amelia Callnan 2-3-13, Leah Swallow, Mylee Sylvia, Drew Warman 0-1-4, Danlen Espenschab 1-0-2, Emma Swallow 1-2-9, Kaitlyn Kenny, lily Brewer, Camille Callnan 1-0-2, Payton Collins, Tori Ervin 0-1-1
Ellsworth: Abby Radel 5-1-11, Elise Sargent 1-0-2, Kaylee Bagley, Megan Jordan 4-2-10, Morgan Clifford 0-2-5, Aaliyah Manning 1-0-2, Addison Atherton 3-0-6, Lily Bean 1-0-2, Savannah Edgecomb, Grace Jaffray 9-3-21
Houlton 10 13 24 31
Ellsworth 16 23 43 59
3-pt: Callnan 3, Warman, Swallow 2; Clifford