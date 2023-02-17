Grade 12, high honors: Alexander Bamford, Abigail Batchelder, Savannah Becvar-Hartley, Laura Cost-Kirkpatrick, Abigail Deschaine, Kirin Guay, Rebekah Jaksa, Sarah King, Katherine Kohtala, Caroline Link, Collin Loranger, Alaska Marzilli, Nicholas Newman, Beckett O’Reilly, Laura Petit, Thomas Runco, Rossella Ruzzetta, Mary-Hillary Whitmore, Mary-Hollie Whitmore; honors: Ariana Abedi, Lucas Allen, Ren Bilancia, Owen Bowie, Elise Brooks, Teegan Carson, Izabelle Cassidy, Heather Chase, Owen Conner Self, Iria Diez Benavides, Annalee Edgar, Aila Farrell, Caleb Firkin, Madyson Green, Paige Hanson, Marx Kennedy, Grace Langley, Mara Monk, Noah Parker, Brady Poulin, Ethan Sherman, Christopher Staples, Rose Sunderland-McKay, Natalie Taplin, Siris Valenti, Mackenzie Vespoli, Hashim Wise.
Grade 11, high honors: Annika Agrawal, Berra Algul, Kristyn Brown, Roxann Carroll, Emily Deschaine, Laney Grover, Pippa Jackson Sanborn, Theo Khalil, David Kim, Phoebe Kreutz, Adella Mabee, Isabella Moore, Kaylin Morrison, Haven Pearsall, Zane Roggenbuck, Adam Sherman, Hayley Strout, Amelia Swasey, James Wheeler, Ruth White; honors: Jasper Andres, Anthony Bisson, Kaitlyn Brown, Maggie Commeau, Trey Dempsey, Emma Eckert, Nathan Ellis, McKayla Geroux, Caden Gray, Mackenzie Hartery, Katie Hews, Veena Jain, Abbey Jenkins, Mason Kenney, Emma LaBelle, Wyeth Lamotte, Chase MacArthur, Alex Maheu, Kelsey McCrum, Marissa McLaughlin, Anna Molloy, Matthew Needham, Lee Pike, Maria Porter, Cooper Sawyer, Desirae Seeley, Drew Simmons, Eli Swartz, Pierce Walston, Dustin Wasson, Emma Westrich.
Grade 10, high honors: Nicholas Agrawal, Jack Brewer, Henry Buetens, Cameron Burns, Annie Clarke, Siobhan Farrell, William Hardie, Katherine Higgins, Rowan Jackson Sanborn, Marie Komedja, John L’Heureux, Rosalyn O’Reilly, Sophia Pitt, Ella Ryder, Benjamin Sidelko, Cooper Stone, Dorsa Tajvidi, Olivia Tinkham, Logan Williams, Julian Winters; honors: Trevor Alley, Benjamin Arsenault, Owen Beane, Camden Brown, Tiffany Butler, Lilliana Caparaz, Odin Collard, Nathan Culina, Ryder Drinkert, Landon Duffy, Birch Ellis, Jasper Firkin, Finnian Gorman, Brayden Grant, Abigail Gurney, Mason Hartery, Madison Hawes, Arlen Hayes, Samantha Hessert, Mason Holmes Pineau, Alex Kinnison, Aaron Lang, Dylan Lawrence, Brady Maheu, Ivy McClellan, Gabriel McIntosh, Ethan Riley, Zachary Ryder, Noah Schaff, Mariah Sharrow, Umangga Silwal, William Stoner, Madyson Trundy, Jay Tweedie, Kase Walston, Evan Walters, Samuel Wingard.
Grade 9, high honors: Claire Benson, Maya Boyington, Manuel DaSilva, Ava Jurdak, Akouvi Komedja, Connor Moeykens, Jessica Murphy, Dakota Shorey, Liam Waring, Elena Weaver, Clara White; honors: Matthew Allen, Andrew Barrett, Anthea Beesorchard, Audra Brooks, Austin Brown, Wesley Crouse, Abigail Derosier, John Dowling, Emily Gagnon, Madeleine Hayden, Brady Hews, Natalie LaMotte, Ryan Loring, Rheannon Mabee, Carly McCrum, Carmen Miller, Max Newman, Natalie Puleo, Noah Schneider, Jillian Severance, Bergen Soderberg, Kassianna Spencer, Natalie Vespoli.