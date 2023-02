Grade 12, high honors: Benjamin Bateman, Lance Bellanceau, Logan Brower, Abigail Burgess, Allison Cameron, Veronica Chichetto, Ashley Cote, Megan Dorr, Daniel England, Ailie Erdt, Isabelle Goodine, Anna Gray, Drew Hafford, Cayden Hall, Ethan Hallett, Deklan Jewell, Grace Kelly, Keenan King, Kyle Martin, Lindsey Pellett, Zachary Pyle, Nolan Raymond, Lyndsee Reed, David Robichaud, Aiden Robinson, Garrett Robinson, Michaela Saulter, Abigail Sinclair, Derek Smith, Madison Smith, Joshua Sullivan, and Anna Windsor; honors: Alaina Adams, Sharon Arabambi, Cameron Beers, Lillian Bragdon, Loren Brasslett, Jacob Brocato, Vincente Burgos, Mercedes Campbell, Christopher Carrow, Alexander Chapman, Elsa Cherry, Rylee Clay, Gavin Coombs, Allyson Coxson, Anthony Crisafulli, Elizabeth Day, Jaykob Dow, Peyton Estey, Chasen Flanders, Gary Glidden, Claudia Hanlon, Georgia Hansen, Evan Hicks, Hunter Kenna, Cole LaRochelle, Lily McCann, Bennett Meister, Makayla Miles, Hailey Moon, Kyle Moore, Jacques Morissette, Mariah Muecke, Makena Nevells, Noah Noyes, Tyler Noyes, Sam Polo, James Raleigh, Alexander Rios-Mallett, Devyn Robinson, Ryan Shorey, Michael Snyer, Jozie Somes, Caleigh Tasker, Brady Theriault, Garrett Toothaker, Bryan White, and Chad Willis.

Grade 11, high honors: Eva Benjamin, Isabella Bowden, Matthew Dawes, Lily Deschaine, Cameron Dunton, Daniel Fowler, Jonathan Hinchliffe, Sophia Lindsey, Megan Mahar, Jackson McNally, Alec Smith, Morgan Stepp, and Cooper Wade; honors: Brooklyn Ball, Madison Baxter, Aaron Belanger, Liam Bird, Alexis Braley, Isabella Byram, Lydia Caron, Cassidy Coburn, Kayden Curtis, Meah Curtis, Jake Cyr, Noelle Cyr, Noah DePuy, Aizik Durand, Leonardo Fereghetti, Bailee-Ann Fox, Haylee Frye, Abigayle Gray, Samantha Grover, Ryan Hallett, Samara Harris, Sophia Howes, Nathanael Jordan, Nevaeh Kenney, Peter Lancaster, Saige Lang, Nicholas Lowe, Carter Moses, Rachel Murphy, Thomas Nile, Ellie Ouellette, Kayden Patten, Cole Peterson, Brooke Potter, Brody Quinn, Brady Rautiola, Isabelle Rounds, Zayne Scott, Gavin Scripture, Gracelynne Smart, Carly St.Pierre, Joshua Taylor, Tyler Torrey, and Hailey Welch.

Grade 10, high honors: Tristen Allen, Isabel Bartlett, Rex Bateman, James Boudreau, Mason Boulier, Max Cannon, David Hinchliffe, Noel Hudson, Josephine Jordan, Michael Lessner, Brianna Pinette, Ethan Pinette, Meredith Raymond, Grace Schiele, Cooper Stanley, and Riley Tan; honors: Lucinda Allen, Koby Austin, Ryleigh Austin, Isabella Ball, Makayla Bemis, Quinn Bird, Devyn Brasslett, Delaney Carr, Abigail Chapman, Savanna Clark, Hope Curry, Benjamin Curtis, Samuel Curtis, Isabelle Dubois, Catherine Fowler, Brooke Gallop, Jacob Gawrych, Danielle Holland, Max Hopkins, Cameron Hornyak, James Jennings, Jamin Johnson, Olivia Johnston, Jadyn Krueger, Connor Messervey, McKaeyla Morin, Brielle Noyes, Kara Pelletier, Sophie Peterson, Nevaeh Pike, Michael Rene, Genevieve Rios-Mallett, Richard Romesburg, Taylor Sherrard, Molly Simcox, Addison Smith, Dale Smith, Ashlynn Stitham, Julia Taylor, Addison Waning, Braelynn Wilcox, Colby Williams, and Cole Willis.

Grade nine high honors: Peyton Antone, Zoey Boothby, Hailey Campbell, Maxwell Curtis, Abby Dubois, Taylor Frye, Olivia Garland, Jacob Hulbert, Olivia Hunsinger, Brody Hurd, Benjamin Lanpher, Edgar Leclerc, Hannah Lovley, Zachariah Lovley, Lillian Mayhew,Thomas Meserve, Xavier Michaud, Jacob Murzyn, Kristany Raymond, Margaret Rudnicki, Austin Ryan, Tayler Scripture, Aubrey Searway, Erin Selleck, Aidan Short, Madison Stewart, Mya Sullivan, Evangeline Sylvester, Natalie Tardie, Sabree Thomas, and Christopher Wentworth; honors: Kali Alexander, Gavin Applebee, Maxwell Brown, Camden Coburn, Logan Deschaine, Kaleigh Doten-Bagley, Gabriel Hedger-Patterson, Sydney Higgins, Kobe Hills, Sam Jackson, Payton Jewell, Connor Kelley, Kassidy Lebel, Julia Meader, Joseph Morissette, Christian Nadeau, Mackenzie Oiler, Fletcher Oxley, Rylee Paradis, Dylan Phair, Lily Raleigh, Ashtin Searway, Nathan Sullivan, Brynn Susee, Mikelle Verrill, Amberlynn Weatherbee, and Reece Welch.