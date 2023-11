Grade 12, high honors: Natasha Alyokhin, Levi Bard, Abigail Brown, Zakery Chadbourne, Joshua Conley, Keli Fagerland, Caroline Kelley, Grace, Lewis, Kate Linnehan, Anna Norris, Jalen Reed, Lily Saucier, Rebecca Stanley, Conrad Straubel, Natalie Todd, Olivia Wadsworth, MJ Whitcomb, Colton White, and Ezra Wildrick; honors: Kaytlin Whitmore.

Grade 11, high honors: Sydney Barnes, Jonathan Benjamin, Katherine Benjamin, Joshua Bubar, Roman Cassidy, Nataleigh Dorr, Michelin Eckstein, Deborah Faris, Brinn George, Noel Thomas, and Taliah Tralongo; honors: Naomi Fagerland, Gabriel Gahagan, Luke Gorczok, Braydon Holmes, Callie Honnell-Cronin, Jonathan Lundquist, Timothy Martin, Caleb Martin, Samuel McGraw, Hope Nesbitt, Cole Payne, Isaiah Peavey, Meghan Remington, Jeriah Robert, and Olivia Urbanski.

Grade 10, high honors: Lily Boone, Levin Cravin, Lyndsie Durost, Maci George, and Libby Payne; honors: Faith Bailey, Isaac Bassett, Jesse Booker, Molly Brown, Aiden Cole, Kyle Griffin, Emmaline Hyde, Gabriel Leathers, Ian McClung, Jocelyn Purvis, Andrew Shepard, Marshall Sibley, and Elliot Staubel.



Grade nine, high honors: Sarah Brown, Isaac DelMonaco, Jeremiah Dorr, Jack Kowalski, Madison Lewis, William McClung, Drake Nash, Rajon Reed, Laraine Remington, Ainsley Solari, Ava Stellato, Lena Todd, Annie Tuck, and Sage Wheeler; honors: Jadaan Barker, Isaiah Brown, Benjamin Conley, Thomas Curtis, Charity Guerrette, Ava Monroe, Blaze Morris, Ashton Peavey, Camden Perkins, Grace Smith, Alden Stutheit, Addison Tucker, Samuel Whitcomb, and Wyatt Young.