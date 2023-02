Fort Kent Community High School 72, Woodland Jr./Sr. High School 41 For Woodland:

Brooke Smith 4-3-14, Kaylin Hamilton 5-0-10, Karleigh Smith 3-2-9, Hannah Lockenwitz 2-0-5, Nicole Cox 1-0-3, Chloe Farrar 0-0-0, Emma Bailey 0-0-0, Mykayla Howard 0-0-0 Full coverage of the 2023 Maine high school basketball tournament

For Fort Kent:

Lily Oliver 15-2-32, Emelia Voisine 4-5-13, Lily Werntgen 3-2-11, Hannah Lovley 2-1-5, Larissa Daigle 2-0-4, Julia Cyr 1-0-3, Graci Landry 1-0-2, Madeline Philbrook 1-0-2, Emlyn Nadeau 0-0-0, Genevieve Naranja 0-0-0, Ellie Roy 0-0-0

Three point FG:

For Woodland: B. Smith 3, Cox 1, K. Smith 1, Lockenwitz 1

For Fort Kent: Werntgen 3, Cyr 1

Score by quarters:

Woodland: 12-22-28-41

Fort Kent: 26-46-55-72